中文系出版校友作品侵權爭議 11作者聯署促中大交代

明報記者 葉希雯

畢業於中大中文系的梁莉姿上周一（29日）發帖，稱《吐》輯錄其小說《貪生》，但她事前不知情亦不曾授權。她昨夜聯同10名校友發起公開聯署，信中表示，中大中文系未獲作者授權逕自出版，並公開發售學生作品，對此「深感震驚、失望及不可理解」。該信批評，學系至今不曾主動交代實情，也不曾主動聯絡受影響作者，憂慮事件不了了之，「是否意味本地大學學系往後皆可無視條例，肆意挪用學生在學時的作業成果」。

梁莉姿日前接受本報專訪表示，上周無意中發現《吐》刊載的文章不少出自「熟悉的名字」，好奇細閱下才驚覺舊作亦收錄其中，一度疑惑「系方是否只漏了（沒有告知）自己」，直至後來愈多作者反映未獲授權，「才覺得事態有些嚴重」。

梁莉姿質疑中大圖撇清責任

「將編者推上風口浪尖」

她透露，上周曾聯同8名涉事校友致函中大中文系，原盼私下解決事件，「不想將學系擺上枱面」，惟系方回覆時並沒交代事件緣由，方發起公開聯署。

中大上周回覆傳媒查詢時稱，中大中文系知悉並非常重視事件，此後再沒公開說法。梁莉姿稱，《吐》的兩名編者曾向她在內的作者致歉，並應允將徵求所有涉事作者的書面授權，相反系方聲稱極度重視事件，卻未有任何交代。她續稱，一本文集從選編、校對、出版以至公開發售，不可能全由編者負責，質疑中大中文系作為出版方為圖撇清責任，「將兩名編者推上風口浪尖」。

今年1月出版 上周下架

中大中文系在事發後頓成眾矢之的，梁莉姿說，大學如何處置學生版權涉及公眾利益，稱中文系畢業生在學期間常有創作，即使非涉事作者，「也會擔心自己的權益沒有辦法被保障」，強調「從來也不是為了抨擊或狙擊中文系」。她又稱，「做錯事要道歉也很合理，但我也不要求你（系方）道歉，我只是想知道發生什麼事而已。」

《吐露滋蘭（第三輯）》在今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠彙編，共輯錄54名校友所寫的71篇優秀學生作品，橫跨2015至2021年度。至上周二（30日），中文大學出版社將該書下架，未交代原因。