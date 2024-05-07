明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中文系出版校友作品侵權爭議 11作者聯署促中大交代

【明報專訊】中文大學中國語言及文學系出版的學生創作集《吐露滋蘭（第三輯）》捲入侵權爭議，11名校友昨發起聯署要求系方公開交代授權風波緣由，並承諾日後不再發生。聯署發起人之一、本地作家梁莉姿向本報表示，上周曾聯同數名涉事校友私下與學系交涉，系方回覆時沒交代事件，感慨「作為作者，自己的創作被竊取，想知道發生什麼事也很無可厚非……（對學系）也頗失望」。

明報記者 葉希雯

畢業於中大中文系的梁莉姿上周一（29日）發帖，稱《吐》輯錄其小說《貪生》，但她事前不知情亦不曾授權。她昨夜聯同10名校友發起公開聯署，信中表示，中大中文系未獲作者授權逕自出版，並公開發售學生作品，對此「深感震驚、失望及不可理解」。該信批評，學系至今不曾主動交代實情，也不曾主動聯絡受影響作者，憂慮事件不了了之，「是否意味本地大學學系往後皆可無視條例，肆意挪用學生在學時的作業成果」。

梁莉姿日前接受本報專訪表示，上周無意中發現《吐》刊載的文章不少出自「熟悉的名字」，好奇細閱下才驚覺舊作亦收錄其中，一度疑惑「系方是否只漏了（沒有告知）自己」，直至後來愈多作者反映未獲授權，「才覺得事態有些嚴重」。

梁莉姿質疑中大圖撇清責任

「將編者推上風口浪尖」

她透露，上周曾聯同8名涉事校友致函中大中文系，原盼私下解決事件，「不想將學系擺上枱面」，惟系方回覆時並沒交代事件緣由，方發起公開聯署。

中大上周回覆傳媒查詢時稱，中大中文系知悉並非常重視事件，此後再沒公開說法。梁莉姿稱，《吐》的兩名編者曾向她在內的作者致歉，並應允將徵求所有涉事作者的書面授權，相反系方聲稱極度重視事件，卻未有任何交代。她續稱，一本文集從選編、校對、出版以至公開發售，不可能全由編者負責，質疑中大中文系作為出版方為圖撇清責任，「將兩名編者推上風口浪尖」。

今年1月出版 上周下架

中大中文系在事發後頓成眾矢之的，梁莉姿說，大學如何處置學生版權涉及公眾利益，稱中文系畢業生在學期間常有創作，即使非涉事作者，「也會擔心自己的權益沒有辦法被保障」，強調「從來也不是為了抨擊或狙擊中文系」。她又稱，「做錯事要道歉也很合理，但我也不要求你（系方）道歉，我只是想知道發生什麼事而已。」

《吐露滋蘭（第三輯）》在今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠彙編，共輯錄54名校友所寫的71篇優秀學生作品，橫跨2015至2021年度。至上周二（30日），中文大學出版社將該書下架，未交代原因。

上 / 下一篇新聞