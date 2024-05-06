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教育
2024年5月6日星期一
智學公民 第090期
大學獲1400萬資助研發 助中學生在家遙距實驗
教局推幼園性教育素材 教分辨「壞接觸」
城大與劍橋簽合作備忘 留學一年擬納本科課程
公民考察：重慶遊三峽 看十元人民幣圖案實景
你識唔識：巴黎奧運 4台免費直播
2023/24學年時事基本法問答比賽
圖表開箱：遙距醫療
識讀媒體：植入式廣告
英譯概念：Mental health of schoolchildren
數據 短答題
焦點新聞
趣學STEAM：解構航空管理
趣學STEAM：飛機升降程序多
偵探M.A.D. 意見不同點算好？
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【明報專訊】■美歸還華38件西藏流失文物 諒解備忘錄順延後首次
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公民考察：重慶遊三峽 看十元人民幣圖案實景
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