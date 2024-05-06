明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

教局推幼園性教育素材 教分辨「壞接觸」

【明報專訊】教育局課程發展處推出新一輯幼稚園價值觀教育學與教資源，以「性教育——認識身體 保護自己」為題，教導幼兒不可隨便讓人觀看及觸摸私隱部位，萬一遇到不喜歡或不舒服的「壞接觸」，須告訴信任的成人，並強調「任何情况下也絕對不是幼兒的錯」，教導幼兒勿為侵犯者保守秘密。局方已向全港參與幼稚園教育計劃的幼稚園派發資源套，並上載至網頁供幼稚園及家長下載。

資源套包括《我是身體的小主人》故事簡報和有聲故事、遊戲卡和棋盤等，盼透過故事增加幼兒對身體的認識及學習保護自己身體方法。其中一個遊戲活動提供24張情境卡，涵蓋好與壞接觸，前者包括擁抱家人、握手、小朋友一起遊戲，後者則包括被陌生人觸摸私隱部位、偷看別人洗澡，教師要教幼兒遇上「壞接觸」要告訴信任的成人。

「以行為分辨，非以身分外表」

遊戲指引提到與幼兒有壞接觸的人，可以是不同性別或年紀、熟識或陌生的人，分辨好和壞的接觸「是以對方的行為來分辨，而不是以對方的身分或外表」。指引又稱父母或照顧者在幼兒未懂自我照顧前，與幼兒有身體接觸如洗澡、廁後清潔有其實際需要，但當幼兒漸長並具自理能力，「應讓幼兒學習照顧自己的身體，成人從旁協助」。

資源套另一遊戲「奇妙的身體」旨在讓幼兒認識男女身體不同器官的名稱及功能，包括私隱部位，教師可進而教導幼童因應不同環境、季節等穿著合適的衣服保護身體。

相關字詞﹕幼稚園 性教育

上 / 下一篇新聞