教局推幼園性教育素材 教分辨「壞接觸」

資源套包括《我是身體的小主人》故事簡報和有聲故事、遊戲卡和棋盤等，盼透過故事增加幼兒對身體的認識及學習保護自己身體方法。其中一個遊戲活動提供24張情境卡，涵蓋好與壞接觸，前者包括擁抱家人、握手、小朋友一起遊戲，後者則包括被陌生人觸摸私隱部位、偷看別人洗澡，教師要教幼兒遇上「壞接觸」要告訴信任的成人。

「以行為分辨，非以身分外表」

遊戲指引提到與幼兒有壞接觸的人，可以是不同性別或年紀、熟識或陌生的人，分辨好和壞的接觸「是以對方的行為來分辨，而不是以對方的身分或外表」。指引又稱父母或照顧者在幼兒未懂自我照顧前，與幼兒有身體接觸如洗澡、廁後清潔有其實際需要，但當幼兒漸長並具自理能力，「應讓幼兒學習照顧自己的身體，成人從旁協助」。

資源套另一遊戲「奇妙的身體」旨在讓幼兒認識男女身體不同器官的名稱及功能，包括私隱部位，教師可進而教導幼童因應不同環境、季節等穿著合適的衣服保護身體。