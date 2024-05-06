大學獲1400萬資助研發 助中學生在家遙距實驗

理大團隊的「Borderless Lab（科學實驗零距離）」項目獲約1400萬元資助，教育局稱去年9月至今年5月有逾15間中學在校內安裝儀器。統籌人、理大應用物理學系學者詹國龍說，學生可在家遙距操控校內實驗室裝置。使用裝置的聖士提反女子中學物理科主任邱穎怡稱項目可讓學生課餘時間做實驗，亦有助精確蒐集數據，例如光相關實驗，「以前要關燈去量度光的距離，但很暗，難做得準確」，裝置用感應器量度，「光一點暗一點的細微變化，都再沒藉口說看不到」。

EduVenture助教師預設考察問題 特定地點彈出

新冠疫情過後，學界積極舉辦考察交流活動。中大團隊透過計劃推出支援小學常識科、高中公民與社會發展科的「EduVenture」戶外學習教件，獲贊助約950萬元。統籌人、中大學習科學與科技中心總監莊紹勇指出，教件利用全球定位系統（GPS），教師可在考察路線預設問題，學生考察期間到達特定位置，平板電腦會「彈出」問題要求作答。如受成本限制未能親身考察，學校可用系統另一套虛擬實境（VR）裝置，支援3D圖片等，讓用家置身其中。團隊亦為中小學各提供15套教材，以及培訓活動，近月正與中小學溝通，了解哪個課題最適合使用系統，改進內容。

有份使用「EduVenture」的西貢崇真天主教學校（小學部）校長馮家俊說，該校將在人文科、科學科試用，料系統有助教學，「老師設計得好的話，學生會覺得遊蹤活動有意義，因為去到那裏才做到（學習任務）」，又稱系統讓教師知道學生表現，方便比較各人學習進度。該校主任余諾軒說，學生曾在課堂戴眼鏡配件使用VR裝置，模擬「走進」西貢鹽田梓，學寫遊記。

教育局2021年透過優質教育基金推出電子學習配套計劃，支援語文科、STEM、價值觀及特殊教育等教學。教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀表示，基金預留5億元推行計劃，餘下2.6億元將讓公帑資助學校購入項目使用。