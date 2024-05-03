歷史科引李小龍電影資料 問港文化經濟角色

DSE歷史科分為兩卷，今年共有5277人報考。卷一佔全科60%分數，考生可4揀3作答，各題附歷史資料供參考（見表）。去年卷一不見香港史題目，今年則有一題考香港電影及藝術發展。另有中國史試題，問內地在20世紀初，能否被視為「外強中乾」；歐洲史試題分別涉二戰前歐洲局勢，以及20世紀下半葉的歐洲經濟統合。

教師：香港史題相對簡單

基督教香港信義會元朗信義中學歷史科主任謝榮燊表示，香港史題目相對簡單，指香港文化延續至今，「如果考生對居住地有一定認識，就不難作答」，惟長題目中「中間人」一詞較少見，稱考生要先下定義。他認為，鍾情港產片的考生選答此題須更小心，勿以課程範圍外的千禧年代電影作例，「例如《少林足球》那些就一定離題」。

卷一亦有歐洲史試題問軍事擴張的影響。謝榮燊說，若考生只闡述國與國之間的敵對情况，未提有國家因此結盟，「得分可能會減半」。

至於另一題考歐洲經濟統合，謝稱過去數年均沒考問，料不少考生「貼中」主題，惟他指該題最艱澀，其中要求考生援引資料並分析是否同意「在1993至99年間歐盟在世界貿易上處於有利的位置」，考生或不解資料中的貿易差額數據，甚至不知道代表什麼，「做做下才發現不對路」。

至於佔全科40%的卷二論述題，考生須7選2作答，考中國史的一題要求「探討1921至49年間中國共產主義革命在不同時期的特色」。謝榮燊相信較少考生選答，稱1921至49年間屬國民黨時期，課程上較少側重該時期的共產主義革命，料考生或對此不太了解。

DSE將於本周內完結，餘下的倫理與宗教、旅遊與款待分別在今明兩天開考。昨在港島東一個試場，部分考生結伴冒雨跑出校門，高呼「考完喇」並相互擁抱，為其DSE歷程作結。

考生稱意外考文化發展

歷史科考生盧同學稱卷一較卷二困難，但自覺表現中規中矩。她對香港史一題側重文化發展感意外，「沒有想過會出香港史（的試題），就算出亦以為會考政治，如日佔時期，沒想過會出文化及經濟方面」。考生李同學則稱，因鍾情香港電影而選答香港史題目，惟不太掌握20世紀末香港的經濟影響，答題時並沒着墨太多，沒信心取高分。