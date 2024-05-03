DSE中史准只考卷一 成績封頂5級 2026年實施 教局稱減輕考生壓力

「續探討其他科目優化」

局方指新方案目的之一是盼減輕考評壓力，本報昨向教育局查詢，為何不在其他科推出類似安排以減輕其他考生的壓力、是否藉此鼓勵更多人選修中史科，有待回覆。教育局昨在通函指出，其他選修科目「陸續探討和訂定優化措施」。通函提到，新方案在下學年（2024/25）中五級起生效。教師9月起可為不擬應考卷二的中五生編排只學習必修部分的教學計劃和學習進度，讓學生利用騰出空間專注於必修部分，「以期在2026年DSE取佳績」。

今屆DSE中史科有6346人報考。這科分為兩卷，卷一佔七成分數，屬必修單元，考中國史歷代發展；卷二佔三成分數，屬選修單元，考生從6個單元中選答題目。

翻查高中《中國歷史課程及評估指引》，卷二課題涵「宗教傳播與文化交流」、「女性社會地位」、「制度與政治演變」和「時代與知識分子」等，佔約70課時，教師多於中五和中六級選取單元施教。《指引》稱這部分學習可「擴闊學生對中史不同層面的認識」。

基督教香港信義會元朗信義中學中史科主任鄭貝玉昨估計，成績較好的中學不擬跟從新方案，學生盼「摘星」取高分，指新方案對學習差異大的學校有幫助。東華三院郭一葦中學副校長兼中史教師戴克勤說，過往學生因中史課程內容多卻步，希望新方案鼓勵更多學生選修。

學校盼吸選修 利國情教育

福建中學（小西灣）助理校長兼資深中史教師李偉雄說，若同班有學生欲答兩卷，有人只想考卷一，「學校行政安排好棘手」。他相信新方案可減低學生應考壓力並可吸引學生修讀，有利學校推動國民與國情教育，「國情教育上，如有國史的根基，會清楚好多，包括（看）今日的問題」。

局方昨日在通函附上常見問題（見表），包括回應為何沒有向業界諮詢，稱方案經課程發展議會、考評局「香港中學文憑考試中國歷史科科目委員會」等通過，委員會由大學專家、中學教師、教育局、考評局等組成，因不涉課程和考評改動，「故毋須廣泛地諮詢」。