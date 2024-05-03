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教育
中華小學堂 第027期

時事中文：AI舞者助興瑤族舞曲

【明報專訊】中國有55個少數民族，其中主要居住在廣西的瑤族，有獨特的文化、服裝和舞蹈。1950年代，中國作曲家劉鐵山、茅沅參考當地傳統歌舞創作管弦樂《瑤族舞曲》，現在不少中樂團及交響樂團仍會演奏此曲。

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