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教育
2024年5月3日星期五
語文同樂 第706期
DSE中史准只考卷一 成績封頂5級 2026年實施 教局稱減輕考生壓力
歷史科引李小龍電影資料 問港文化經濟角色
大觀園：霓虹傾城
大觀園：霓虹燈下霓虹情
閱讀文言：直呼母親名字——〈宋人名母〉
閱讀文言參考答案
文化迷因：那年在馬德拉
有價講：孔子權衡得失心法——放於利而行，多怨
時事中文：AI舞者助興瑤族舞曲
奇趣中華：購物提防變水魚
語文小錦囊：林語堂常買「廢物」
大笑堂：太陽是一個盒子
大觀園：霓虹傾城
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【明報專訊】霓虹燈廣告牌、招牌，是不少本地文學作品的取材靈感；
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