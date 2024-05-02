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教育

中六生離港升學率三連跌 11年低 學界稱社運新冠後復常 人口跌本地學位競爭減

【明報專訊】今屆中學文憑試（DSE）將近尾聲，考生試後要籌謀升學路。教育局最新一份《中六學生出路統計調查》，顯示去年3609名中六畢業生離港升學，佔繼續升學者9.4%，比率連續3年下跌，亦創2013年以來新低，換言之留港讀書者佔比正增加。中學校長會認為本港學生人口結構下跌，本地升學機會增加，均影響升學抉擇。直資學校議會稱，香港過往受反修例運動、新冠疫情等不明朗因素影響，掀起移民潮，認為最新數據反映學界復常。

明報記者 鄧佾文

去年逾九成續全日制求學

教育局自2012年起，每年統計中六畢業生升學資料，日前出版最新一份《2023年中六學生出路統計調查》，以2023年10月為參照期，共40,591人受訪，94.3%人表示會繼續修讀全日制課程。本報比對歷年調查，去年3609人離港升學，佔繼續全日制求學者9.4%，比率是2013年以來最低，即留港升學的學生比例正回升。過往12年內，離港升學率最高是2020年的14.5%，連同之後3年均逾一成人不選擇留港升學（見圖）。

中學校長會主席連鎮邦昨向本報說，影響學生去留的因素包括學界近年加強生涯規劃，加上學生人口結構下跌，而本地升學途徑趨多元。他舉例，各大學現設不同的「彈性收生」機制，讓DSE必修科不達標，但選修科成績出眾的學生也可跨過大學門檻；又指教育局2022/23學年推出的「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」，讓大學早在DSE放榜前取錄有特殊才華的學生，中六生現時在香港入大學的機會增加。

彈性收生增升學機會

津貼中學議會主席李伊瑩亦表示，本港學生人口減少之際，學生入讀本地專上院校的競爭變細，且不少自資院校亦推出有專業資格的新課程，其畢業生入行後起薪點「吸引」，「學生多了選擇，更多人在香港找到想讀的科目」。

稱自資院校畢業生人工吸引

津中議會：更多人找到想讀科目

直資學校議會主席陳狄安表示，早幾年反修例運動及其後的新冠疫情造成不明朗因素，本港出現移民潮，不少學生流失，現時雖仍有個別家庭移民，但他分析，最新離港升學率9.4%與疫情前、即2017及2018年的9.9%相若，相信最新的出路統計調查反映「學界復常」。

連鎮邦：改最佳5科收生制

避篩走有才華學生

另外，今屆DSE由公民科取代通識科，入大學門檻將改為「332A」（公民科只須「Attained」達標），連鎮邦稱學界共識是盼大學改以DSE最佳5科成績收生，「避免在個別科目有才華的學生被篩走」。

相關字詞﹕升學 中六學生

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