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教育
2024年5月2日星期四
公民學堂 第063期
中六生離港升學率三連跌 11年低 學界稱社運新冠後復常 人口跌本地學位競爭減
外地升學比例 北上連續6年最高
設計國安虛擬遊戲 真光學生化身太空人
香港文學舘開幕在即 流動車入校「播種」
時事懶人包：「雪龍2」訪港
放眼中國：代購騙局
大開眼界：香港旅遊業監管局
活動巡禮：長梯跨越生死 壁畫傳正能量
衛生快訊：脊柱健康
衛生快訊：參考答案
中外人物：TikTok行政總裁周受資
放眼經濟：謹慎理財
世界之趣：漂流學校
世界之趣：水浸孕育漂流學校
你是誰：球王「3000分」
中外人物：TikTok行政總裁周受資
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【明報專訊】抖音海外版TikTok行政總裁周受資2023年2月於TikTok開設個人帳號，分享生活點滴，被指為新一代「Zaddy」（有魅力的男性）。
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中六生離港升學率三連跌 11年低 學界稱社運新冠後復常 人口跌本地學位競爭減
外地升學比例 北上連續6年最高
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香港文學舘開幕在即 流動車入校「播種」
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