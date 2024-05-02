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教育
公民學堂 第063期

時事懶人包：「雪龍2」訪港

【明報專訊】中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」及中國第40次南極考察隊，完成歷時5個多月的南極考察後，以香港為回航首站，2024年4月8日早上駛入維港展開5天訪問。

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