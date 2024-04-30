都大牽頭成立精神支援組織 九龍城先試

培訓都大生 赴社區服務

都大副校長（研究及學生發展）郭予光稱，成立聯盟的主因是年輕人壓力很大，精神嚴重受困的都大學生個案數量不多，但一般學生「由健康沒事，到真的（變得）嚴重，一般的學校或機構都不太關顧」，校方正提升學生的精神健康意識。參與聯盟的單位包括醫療輔助隊、浸信會愛羣社會服務處、香港路德會社會服務處、善導會及香港心理衛生會。

育少年團員 助情緒受困同輩

醫療輔助隊總參事黃英強昨向本報說，關注去年錄得30多宗學生輕生個案，情况特別嚴重，又留意到年輕人多與朋輩傾訴。他介紹醫療輔助隊在聯盟的角色，將培訓首批20至30個少年團員成為「Let Me Know（LMK）小夥伴」，由他們主動聆聽和陪伴情緒受困同輩，強調「任何人都要關注精神健康」。

浸信會愛羣社會服務處今年9月新學年將展開問卷調查，了解都大李嘉誠專業進修學院2600名全日制學生的精神健康狀况。香港路德會社會服務處表示，將利用九龍城區內20個服務單位等資源，為不同年齡居民提供精神健康支援，當中都大生可到服務單位推廣精神健康。