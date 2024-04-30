理大便攜角膜儀 一分鐘驗完眼

奪日內瓦兩獎 料明年投市場

角膜地形圖儀普遍用於驗配隱形眼鏡或俗稱「OK鏡」的兒童角膜矯形鏡，惟傳統桌面式儀器除體積較大，亦要求患者驗眼時與鏡頭維持固定距離。紀家樹表示，「K-Shape」可透過人工智能（AI）即時準確測量角膜散光，最快可於一分鐘內完成檢查，預計明年落地推出市場。

製生長圖表 倡做學童散光篩查

現時團隊經「K-Shape」蒐集到逾千名香港兒童的角膜地形圖。紀家樹表示，數據將用於製作4至12歲學童的視力「生長圖表」，盼未來可供醫療人員參考，判斷學童視力有否異常。紀家樹另提及，團隊在2018及2020年曾到一間小學為學生驗眼，發現疫情後8至10歲學童散光患病率由33.9%增至49.1%，認為有必要做全港學童散光篩查，盡早介入治療。

AI鏡頭驗鐵軌 助增準確率

此外，理大電機及電子工程學系教授林健文及團隊亦憑鐵軌缺陷檢測技術「RailSwinX」，獲日內瓦國際發明展頒發兩個獎項。團隊現與不同地區的鐵路公司合作，在列車安裝視覺檢測攝像頭，連續收集實時鐵軌圖像，再透過電腦視覺及AI轉換器模型檢查鐵軌有否缺陷。

林健文表示，本港鐵路服務相對繁忙，鐵軌受磨蝕機率亦相應提高，每天只得兩三小時維修，「基本上發覺好像有問題才派人檢查」，而新技術將可取代肉眼檢查，提高準確率。他期望技術未來可用於預計鐵軌剩餘壽命，及時更換鐵軌，減低脫軌等災難意外的風險。