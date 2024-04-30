指教局結論異校方 教師覆核失德裁決

記欠功課學生缺點 被指無派功課

司法覆核申請人為郭潤彤（音譯），答辯人為教育局長。入稟狀稱，郭潤彤是有逾6年經驗的註冊教師，曾於鄧鏡波學校任教中五化學科。事發2021年5月，郭要求學生就小測改正錯誤，涉事方姓學生沒改正，被視為遲交功課。同年11月，方姓學生沒準時交關於有機合成的工作紙，郭透過「Google Classroom」程式留言提醒不果，視方再遲交功課。

學生姨丈為他校校長 投訴平機

2022年4月，郭以欠交功課為由，記方姓學生缺點。方回覆「我好似冇返學，冇做到quiz」及「Organic Synthesis（有機合成）你冇派畀我」。郭翻查紀錄，發現方在測驗當日沒缺課。後來黃振裘代表方的父母致電投訴郭，其間指控郭弄丟方的小測試卷並拒絕派發功課。此外，黃振裘分別向鄧鏡波學校、該校辦學團體、教育局和平機會投訴事件。

鄧鏡波學校的調查委員會2022年6月完成調查，裁定黃振裘對郭潤彤的4項投訴不成立，包括遺失試卷和沒補發功課等，另有一項投訴不適用。校方調查報告形容，郭是備受學校和學生讚揚的教師，以積極態度表達對學生的期望。

校內調查裁投訴不成立

根據入稟狀，郭潤彤已轉至另一學校任教，2023年6月收到教育局發信，稱正考慮郭當時的教學表現是否專業失德。今年1月，局方發出警告信，表示郭的表現有違教師期望，若再犯或取消其教師註冊資格。

郭質疑，教育局立場和校方處理投訴的結論完全相反，涉及程序不公，要求法庭推翻局方決定。

【案件編號：HCAL 670/24】