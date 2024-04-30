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教育
2024年4月30日星期二
星笈中文 第129期
指教局結論異校方 教師覆核失德裁決
理大便攜角膜儀 一分鐘驗完眼
都大牽頭成立精神支援組織 九龍城先試
備戰文憑：2024 DSE中文科試後分析 卷一「減辣」 卷二見新猷
卷一甲部︰簡簡單單已極好
備戰文憑．卷一乙部︰回歸語文、文學基本功
卷二乙部：首見評論題 論說伏位多
備戰文憑．卷二甲部：書信要求明晰
備戰文憑：2024 DSE中文科試後分析 卷一「減辣」 卷二見新猷
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【明報專訊】2024年DSE中文科終於迎來兩卷新時代，寫作卷起了一些變化。
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