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教育

港大辦增潤營 學生當導師 冀啟發中小生輕鬆用英語

【明報專訊】香港大學學生發展及資源中心早前舉辦「English For "U"本地初中生英語增潤營」計劃，由港大學生導師在一連兩個周末的活動，啟發本地青少年如何在日常生活中輕鬆、有效地運用英語等。港大稱，自2021年起逾300名港大生參與計劃，為超過420名中小學生帶來獨特大學體驗，學生導師過程中鼓勵學員以英語發表意見，活動亦包括帶領學員探索港大的歷史、文化及著名地標。

港大校園生活總監鄧日朗稱，參與計劃的港大學生導師需參與一系列培訓課程，學習運用英語帶領及策劃活動，又指計劃亦吸引來自愛爾蘭、印度、韓國、哈薩克等50多名港大國際學生參與，他們向本地青少年展示大學的國際化及多元文化，讓學員體會到英語在溝通交流上的重要，「從而激發他們對這個國際語言的學習熱情」。

參與國際生： 加深對港教育制度了解

來自哈薩克的港大管理學院二年級生Shakhdiyar Yerken表示，藉計劃學習帶領活動的技巧，並可發揮領導才能，以及有機會與本地同學合作，「加深我對香港社會和本地教育制度的了解」。

順德聯誼總會胡兆熾中學郭老師稱，計劃富港大特色，活動豐富，讓其學生大開眼界，又指港大學生導師為其學生樹立好榜樣，「激發他們努力向上，以邁向大學教育為學習目標」。

相關字詞﹕英語 香港大學

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