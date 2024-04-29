明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

傑出關愛學生頒獎禮 表揚SEN學生

【明報專訊】香港特區中央獅子會昨日舉行第五屆「十大傑出關愛學生」頒獎禮，嘉許逾30名有特殊教育需要（SEN）的學生，包括輕度及中度智障學童、肢體傷殘學童，表揚他們克服學習困難，並在不同領域表現出色。主辦方表示，SEN學童除了需要學校照顧外，亦需要職場培訓及實習機會，他們一旦學有所成，便能貢獻社會，呼籲社會給予SEN生更多機會。

主辦：盼社會多予SEN生機會

輕度及中度智障學童組的「十大傑出關愛學生」得主衛綽妍，去年在「柏林特殊奧林匹克夏季世界比賽」的女子體操項目奪得4金1銀。獎牌背後，綽妍每星期都要受訓，加上學業壓力，使她時常感到疲憊，甚至曾想放棄。主辦方稱，綽妍透過做運動和與朋友聊天，暫時擺脫煩憂，並重獲勇氣信心，向夢想進發。

肢體傷殘學童組的「十大傑出關愛學生」得主葉泳希受腦癇症困擾，偶爾會抽搐，甚至受傷，有時亦影響記憶，導致她偶爾忘記已學過的事情。主辦方稱，泳希積極參加義工活動，深信幫助他人是無比快樂和幸福的體驗，她亦曾與家人到湖南義教兒童英文。

香港特區中央獅子會會長杜綺然昨致辭稱，「十大傑出關愛學生選舉」將成為引薦平台，配對學生與發展機會，她呼籲企業家慷慨支持學生、關愛學生，提供多元化機會，讓他們充分展現才華。

相關字詞﹕傑出學生 特殊教育需要

上 / 下一篇新聞