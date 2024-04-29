傑出關愛學生頒獎禮 表揚SEN學生

主辦：盼社會多予SEN生機會

輕度及中度智障學童組的「十大傑出關愛學生」得主衛綽妍，去年在「柏林特殊奧林匹克夏季世界比賽」的女子體操項目奪得4金1銀。獎牌背後，綽妍每星期都要受訓，加上學業壓力，使她時常感到疲憊，甚至曾想放棄。主辦方稱，綽妍透過做運動和與朋友聊天，暫時擺脫煩憂，並重獲勇氣信心，向夢想進發。

肢體傷殘學童組的「十大傑出關愛學生」得主葉泳希受腦癇症困擾，偶爾會抽搐，甚至受傷，有時亦影響記憶，導致她偶爾忘記已學過的事情。主辦方稱，泳希積極參加義工活動，深信幫助他人是無比快樂和幸福的體驗，她亦曾與家人到湖南義教兒童英文。

香港特區中央獅子會會長杜綺然昨致辭稱，「十大傑出關愛學生選舉」將成為引薦平台，配對學生與發展機會，她呼籲企業家慷慨支持學生、關愛學生，提供多元化機會，讓他們充分展現才華。