小學科學科課本未應市 教局推10套教學資源

教育局上周五（26日）致函小學，首推10套不同課題的「科學探究活動學與教資源」，活動包括讓小一生以手電筒照射手部動作的活動，學習光的特性；小五生可做公平測試，了解麵包因酵母而膨脹，另可做測試，以觀察和了解鐵生鏽的原因（見表）。局方指教師下學年（2024/25）試行新課程時，可因應學生的能力、興趣和學習需要，在課堂靈活採用資源，其他課題的學與教資源將陸續推出。

料課本明年出 教師：學界有憂慮

浸信會天虹小學課程發展主任余愷明昨日向本報說，今年9月校內小一和小四級將開始試行科學科的部分內容，「新加坡、國內和美國等都行得很前，香港這科行得較慢，我們都想與時並進」，惟新科的課本尚未應市，她指學界對此有少許憂慮。翻查教育局課本送審資料，首批小一和小四用的科學教科書，預計在2025年2月「上榜」。

余愷明表示，過往小五常識科會教授「光」相關課題，但新科則在不同年級均涉獵「光」的原理，她指局方首10套資源示範了如何將舊有課題分拆於不同年級施教。她又說，科學科課程框架要求盡量避免以紙筆評估小一和小二生，現在可參考小一教學資源來評估學生，例如要求學生圈出正確答案，以簡單方法了解學生是否掌握概念。

另編訂安全手冊 列多項不應做的事

另外，教育局亦編訂《小學科學科安全手冊》，臚列多項不應做的事，包括教師不應要求學生進入科學室附設的預備室；在分組活動用熱水時，不應由學生運送熱水；完成課堂活動後要提醒學生不應帶走用品；學生課業不應涉及在家中做危險的活動；不應用植物任何部分作味覺或嗅覺試驗，以免產生過敏反應或中毒。

教育局將在5月29日舉辦網上簡介會，向學校介紹學與教資源、《小學科學科安全手冊》，小學可在培訓行事曆報名。