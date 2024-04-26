浸大「毒樹」STEAM計劃 結合科學藝術 宣傳微塑膠風險

逾千學生參與

「毒樹」計劃主要由12名來自應用生物學、 政治及國際關係、傳理學及工商管理等學系的浸大生負責，包括組成籌委團隊做策劃、宣傳、製作及執行等，並按照已定的活動目標，為不同年齡層設計合適的活動，透過互動環節把環保信息推廣至社區。

在幼兒方面，團隊以故事傳遞塑膠對生物和環境的影響，及遊戲區分塑膠和非塑膠廢物；小學生方面，通過遊戲自我評估日常產生和吸收的微塑膠量；中學組則着重科學資訊傳遞，包括競賽問答環節；大學社群更參與不同類型工作坊，以小手作傳遞環保理念，更將被丟棄的桃花樹循環再生，成為一棵可淨化空氣的藝術品。

余英傑表示，希望透過這次活動，使參加者明白「只需微調個人消費及生活習慣」，就可「為環保跨進一大步」。活動完結後，團隊設計的「毒樹」亦會放置於浸大學生舍宿陳列供舍生欣賞，繼續宣揚環保減廢概念。

計劃由籌辦到推行的兩個月內，已吸引超過1000名學生參與活動，包括綠茵英文幼稚園（馬鞍山）、培基小學、新界喇沙中學及浸大。