明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

浸大「毒樹」STEAM計劃 結合科學藝術 宣傳微塑膠風險

【明報專訊】世界各地多年來積極推動減塑及回收行動，減少環境污染物「微塑膠」對各類生物的健康、生態和環境造成不同程度的潛在風險。香港浸會大學學生事務處「拉闊文化」今年2至4月聯同生物系高級講師余英傑，以及12名浸大生籌辦STEAM計劃「毒樹：與微膠同眠」，透過結合科學知識與藝術，為不同年齡層設計合適的活動，將微塑膠信息推廣至社區，活動共吸引逾千名學生參與。

逾千學生參與

「毒樹」計劃主要由12名來自應用生物學、 政治及國際關係、傳理學及工商管理等學系的浸大生負責，包括組成籌委團隊做策劃、宣傳、製作及執行等，並按照已定的活動目標，為不同年齡層設計合適的活動，透過互動環節把環保信息推廣至社區。

在幼兒方面，團隊以故事傳遞塑膠對生物和環境的影響，及遊戲區分塑膠和非塑膠廢物；小學生方面，通過遊戲自我評估日常產生和吸收的微塑膠量；中學組則着重科學資訊傳遞，包括競賽問答環節；大學社群更參與不同類型工作坊，以小手作傳遞環保理念，更將被丟棄的桃花樹循環再生，成為一棵可淨化空氣的藝術品。

余英傑表示，希望透過這次活動，使參加者明白「只需微調個人消費及生活習慣」，就可「為環保跨進一大步」。活動完結後，團隊設計的「毒樹」亦會放置於浸大學生舍宿陳列供舍生欣賞，繼續宣揚環保減廢概念。

計劃由籌辦到推行的兩個月內，已吸引超過1000名學生參與活動，包括綠茵英文幼稚園（馬鞍山）、培基小學、新界喇沙中學及浸大。

相關字詞﹕香港浸會大學 微塑膠

上 / 下一篇新聞