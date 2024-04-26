教局派中學開班信 稱數目一般沿襲今學年

教育局昨表示，面對學齡人口結構性下降的情况，局方會繼續積極鼓勵和支持辦學團體和學校及早規劃可行的發展路向，包括與其他學校合併，並研究鞏固及整合資源的辦法，確保學生福祉和教育質素。

最終開班數仍須數人頭

局方表示，昨去信全港資助中學及按位津貼學校，通知2024/25學年各級核准班級結構及教職員編制，稱一般而言，下學年的中一核准班數會沿用今學年（2023/24）經「數人頭」後的核准中一班級數目，但最終可開多少班，仍須視乎今年9月「數人頭」時的實際收生人數。

教局推算未來5年

12歲人口整體跌20.5%

根據教育局本月向立法會提交的文件，推算未來5年，12歲適齡入讀中一的居港學生人口（見表），由今年6.83萬人減至2029年的5.43萬人，5年間減少1.4萬人，跌幅20.5%。

推算數字亦反映多區人數都呈跌勢。當中油尖旺區跌幅最大，由今年3000人減至2029年1800人，跌幅達40%，遠高於全港平均跌幅。其次跌幅較大是灣仔區，由現年1300人，到2029年剩800人，料屆時是全港最少適齡中一生的區域，5年間跌幅達38.5%。

中學校長會主席連鎮邦表示疫情後出生率下跌，料人口跌勢未必短暫，然而教師在疫後更需加強照顧學生各方面。他建議局方下調中學每班人數，或彈性調節每區派位，藉此改善師生比例，以改善教學。

中西區聖士提反堂中學校長麥偉麟說，早幾年有推算數字反映區內升中人口在2024年跌至千餘人，惟今年實况是仍有逾2000人，他對人口變化「未必很悲觀」，指招生工作如常，例如小學家長進校參觀。

校長盼教局改汰弱留強做法

有不具名中學校長昨向本報表示，學界普遍恐懼學生人口萎縮，又說近年輸入人才受養人來港申請學校的反應雖踴躍，惟不是全部報讀中一，而中一收生對學校影響大，故政策對學界幫助有限。他不希望具特色的中學因收生差而消失，稱部分學校擅長照顧特殊教育需要（SEN）學生，盼局方扭轉「汰弱留強」做法。