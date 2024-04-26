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教育
2024年4月26日星期五
語文同樂 第705期
教局派中學開班信 稱數目一般沿襲今學年
浸大「毒樹」STEAM計劃 結合科學藝術 宣傳微塑膠風險
城大巴黎聖母院災後復修展覽 公眾須預先登記
生活關鍵詞：小蘑菇大想像
生活關鍵詞：古今中外的菇菌軼聞 「菇」名釣譽？
作家作法：重新審視生活——陌生化
有價講：原來我需要的是關懷——談同理心
博看世界：畫出畫中畫——范．德．蓋斯特的藝廊
潮看文史：流（lau4）量（loeng6）
時事中文：馬英九參觀兵馬俑
奇趣中華：古代經商
語文小錦囊：賈平凹記錄街市
講故事：外星人夢夢和火山
生活關鍵詞：小蘑菇大想像
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【明報專訊】春季的潮濕天氣仍未過去，是菇菌生長的大好時機，
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教局派中學開班信 稱數目一般沿襲今學年
浸大「毒樹」STEAM計劃 結合科學藝術 宣傳微塑膠風險
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