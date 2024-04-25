VTC下學年開「普通話專班」 涉航空物流等課程 將保留英文班

唐智強昨說，VTC辦學40多年來「不用普通話教學」，採用全英語，惟因應社會需要，下學年在部分高級文憑及學士課程增設「普通話專班」，另保留原以英語授課的「英文班」，涵蓋航空及物流、航空服務及運輸學、活動及商業推廣等課程，稱內地生或港生也可自由報讀不同語言課堂，「不會說因為是內地生，就一定要（報）普通話班，香港學生則要報英文班」。

與內地學歷互認 盼盡快有好消息

唐續稱，內地和香港未做到高級文憑「學歷互認」，透露教育局正與內地教育部討論，「盼盡快有好消息」。校方稱，香港學術及職業資歷評審局批准學生以廣東省普通高中學業水平考試成績，報讀VTC高級文憑課程，VTC亦正研究逐步擴展至適用於來自內地其他省份，如浙江、福建等的學生。

為加強宣傳，唐智強稱VTC會北上到內地指定的中學「宣講」，同時派員到馬來西亞、印尼等「一帶一路」國家，盼吸引學生來港就學。他強調，VTC仍是主要服務本地學生。

唐智強重申，VTC轄下高等教育科技學院（THEi）正朝應用科學大學方向發展，並維持目標冀2026年申請將THEi升格為私立大學，他支持提升香港職專教育的地位，盼VTC助香港發展成教育樞紐。