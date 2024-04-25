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教育

資優學苑未按指引 取錄573未夠分學員

【明報專訊】最新一份審計報告審查由政府資助的香港資優教育學苑（下稱學苑）。學苑採學員制，初步甄選須經評分，總分高於4分可獲取錄。審計報告指學苑沒依照指引拒絕低分的申請人，在2022/23學年沒拒絕573宗只得3分的個案，反而自行重新檢視個案，檢視結果反映當中286人應被拒絕，然而學苑最終仍取錄全數573人。

報告引述學苑回覆：

考慮取錄更多學員的好處

審計報告引述學苑回覆稱，考慮到該段時期尚有學員餘額，以及取錄更多學員的好處，因此視乎合適情况，並在無損甄選標準的情况下，修訂「邊緣個案」的評估。審計署建議學苑須確保甄選標準一致，以識別出合適但才能未被發掘的學生，並加以栽培。報告引述學苑院長黃金耀同意署方建議。

本報昨查詢學苑，取錄更多學員有何好處、日後會否再修訂指引以取錄更多學員，截稿前未獲回覆。

現時在香港的學校就學的10至18歲資優學生，可申請做學苑學員。收生程序上，審計報告指學生以合格成績完成網上甄選課程後，須進入學生檔案評審階段，經兩名甄選委員會成員做初步甄選，兩人會按學生的學業表現、課外活動成就等項目，各自為學生評定1至3分。如學生在兩人合計的總評分高於4分可獲取錄，倘低於4分就會被拒絕取錄；若學生獲4分會列為「邊緣個案」，再由一名資深課程主任或院長重新檢視。

審計報告審查2022/23學年3315名申請做學員的學生檔案評審紀錄，發現全部文件均無列明甄選委員會成員如何得出評分。報告又指學苑違反指引，指該學年573宗個案獲3分，但學苑沒拒絕其申請，反而重新檢視全數個案，檢視結果建議拒絕286宗（50%）個案，惟學苑仍取錄全數573宗的3分個案，且沒交代箇中理據。

15宗「學業表現不突出」

管理組建議拒絕 最終全部錄取

現時學苑亦讓質素管理組隨機挑選個案審查，管理組成員包括教育心理學家、臨牀心理學家。報告指，管理組在2022/23學年挑選檢查500宗個案，包括200宗已獲取錄的個案，管理組提出當中15宗個案的學業表現等成就「並不特別突出」，建議拒絕取錄，但審計署發現這15個案最終均被取錄。學苑今年2月回覆署方稱15宗個案由學苑高級管理層決定取錄，惟署方稱無文件交代取錄理據。

報名不踴躍 逾半學校無提名

另外報告也指出學苑的報名情况不踴躍，指2018/19至2022/23的5個學年間，51%學校沒透過學校提名或校長提名，讓學生成為學員。

明報記者

（審計報告）

相關字詞﹕審計報告 資優生 資優教育學苑

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