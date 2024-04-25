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教育
2024年4月25日星期四
公民學堂 第062期
資優學苑未按指引 取錄573未夠分學員
VTC下學年開「普通話專班」 涉航空物流等課程 將保留英文班
趙小不獲派班來年私營小一 仁濟：學校現時運作正常
時事懶人包：市建研重建花墟
放眼中國：內地動物園拓新產業
知識寶庫：Taylor Swift效應 席捲全球
EMO收件匣：中學生性知識不足
大開眼界：國家移民管理局
透視救援：多國爆霍亂疫情 全球疫苗庫存枯竭
世界之趣：雪糕也有博物館
世界之趣：吃雪糕也講求包容
奇妙大自然：赤腹松鼠身世之謎
EMO收件匣：中學生性知識不足
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【明報專訊】喜歡一個人，會想和對方有親密的身體接觸，但事前若大家無一致的想法和準備，或會樂極生悲。
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