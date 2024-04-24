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教育
2024年4月24日星期三
Smarties' Power English 第408期
下學年不獲派班 趙曾學韞校准私營小一
港大4600萬獎學金頒430學生
幼教計劃教師津貼 准付內地交流食宿
議員籲宣傳北都大學城 吸引留學
中學限定：一家之言
中學限定：我家的規訓
詞中物：災難過後，一首遠方的詩——梁秉鈞〈那邊、這邊〉
文言基建：〈賣柑者言〉——劉基
文言基建：參考答案
粵學粵趣：臭肨肨
Talk of the town：Jin Yong's exhibition
Jin Yong: The Legendary Novelist
Answers：Talk of the town
Comic：Finding your way with a compass
Game
Answers：Game
Answers：Game
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【明報專訊】■Game 1
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下學年不獲派班 趙曾學韞校准私營小一
港大4600萬獎學金頒430學生
幼教計劃教師津貼 准付內地交流食宿
議員籲宣傳北都大學城 吸引留學
中學限定：一家之言
中學限定：我家的規訓
詞中物：災難過後，一首遠方的詩——梁秉鈞〈那邊、這邊〉
文言基建：〈賣柑者言〉——劉基
文言基建：參考答案
粵學粵趣：臭肨肨
Talk of the town：Jin Yong's exhibition
Jin Yong: The Legendary Novelist
Answers：Talk of the town
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中學限定：我家的規訓
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文言基建：〈賣柑者言〉——劉基
文言基建：參考答案
粵學粵趣：臭肨肨
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Answers：Talk of the town
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