議員籲宣傳北都大學城 吸引留學

副局長：會宣傳擴闊生源

教育局副局長施俊輝昨出席會議時稱，現時適齡學生人口減少是不爭事實，生育率提高卻需時，相信北都有助提供「經濟發展的動能」，吸引更多人才落戶香港，並擴充人才庫。他續說，政府近年積極將香港發展為國際教育樞紐，當中資助大學取錄非本地生的上限，下學年起放寬至佔核准學額的40%，他指政府會積極做宣傳，擴闊院校的收生來源。

經民聯議員盧偉國憂慮大學收生不足，「這麼多產業、這麼多專上教育的設施，誰去讀？」他稱，北都為「職專教育」帶來機遇，但亦有挑戰，關注大學如何統籌資源，以建立校園和研究設施等。工聯會議員梁子穎則提到，不少學生現時北上升學，內地的學費亦很低。

政府將在北都預留60公頃用地，作專上教育發展用途，分別位於洪水橋／厦村新發展區、牛潭尾，以及新界北新市鎮。教育局去年兩度就北都大學教育城發展，與本港不同院校會面，當中在去年8月，邀請有興趣的院校做諮詢及交建議書，最終獲19間專上院校提交，有院校表示希望全校遷進北都，有院校盼建立圖書館等院校共用設施。