明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

下學年不獲派班 趙曾學韞校准私營小一

【明報專訊】青衣仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）因收生不足，下學年不獲教育局資助開辦小一級（即「派0班」），局方昨表示批准趙小下學年將小一級轉私立營辦。按教育局規定，轉辦私立小一的小學不准收學費，應由辦學團體提供一切所需經費，學校可再參加小一派位，意味有機會爭取「復活」，恢復各級獲資助。

創辦約35年的趙小早前在校網公布，本年度小一自行分配學位階段只取錄10名學生，尚欠6人才達16人開班線。該校下學年（2024/25）「派0班」小一，意味今年初的「統一派位」階段收生少於6人。教育局昨指，本月上旬已聯絡已選該校的家長，協助他們重新選擇其他學位；家長可選統一派位獲派其他公營小學的小一學位。

轉辦私立小學不可收學費

根據教育局上月通告，如小學被「派0班」小一，可申請轉為私立營辦小一級、與其他學校合併、申請特別視學及停辦。

當中局方指明，轉辦私立小一的小學不可收學費，並按《資助則例》訂定教職員編制等，讓小一生所獲教育資源不少於其他年級。

局方審批申請時，會要求辦學團體提供銀行擔保證明或銀行結單，以顯示其「有充足財政能力」落實方案。校方下年度可再參加小一派位，如獲派足夠人數，可重獲資助小一級；但如果仍收生不足，以下學年被「派0班」小一的小學為例，將於2027/28學年停止獲局方任何形式的資助，意味屆時正式被「殺校」。

今學年共5間資助小學被教育局「派0班」小一，包括中華基督教會長洲堂錦江小學、孔教學院大成小學，兩校去年均申請轉辦私立小一，因本年度的小一派位報讀人數達開班線，局方批准兩校下學年起重辦資助小一級，意味全校各級都獲資助，擺脫「殺校」危機。

錦江小學校長葉昌銳昨向本報說，去年校方決定轉辦私立小一後，家長紛紛討論，或表示擔心，他認為學校需讓家長知道，校方有意繼續營辦，「告訴家長，（私立小一級）提供的教育質素不會低於（全）津貼學校」。他強調恢復各級資助後，會繼續加強教學，例如增聘外籍英語教師。

上 / 下一篇新聞