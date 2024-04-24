下學年不獲派班 趙曾學韞校准私營小一

創辦約35年的趙小早前在校網公布，本年度小一自行分配學位階段只取錄10名學生，尚欠6人才達16人開班線。該校下學年（2024/25）「派0班」小一，意味今年初的「統一派位」階段收生少於6人。教育局昨指，本月上旬已聯絡已選該校的家長，協助他們重新選擇其他學位；家長可選統一派位獲派其他公營小學的小一學位。

轉辦私立小學不可收學費

根據教育局上月通告，如小學被「派0班」小一，可申請轉為私立營辦小一級、與其他學校合併、申請特別視學及停辦。

當中局方指明，轉辦私立小一的小學不可收學費，並按《資助則例》訂定教職員編制等，讓小一生所獲教育資源不少於其他年級。

局方審批申請時，會要求辦學團體提供銀行擔保證明或銀行結單，以顯示其「有充足財政能力」落實方案。校方下年度可再參加小一派位，如獲派足夠人數，可重獲資助小一級；但如果仍收生不足，以下學年被「派0班」小一的小學為例，將於2027/28學年停止獲局方任何形式的資助，意味屆時正式被「殺校」。

今學年共5間資助小學被教育局「派0班」小一，包括中華基督教會長洲堂錦江小學、孔教學院大成小學，兩校去年均申請轉辦私立小一，因本年度的小一派位報讀人數達開班線，局方批准兩校下學年起重辦資助小一級，意味全校各級都獲資助，擺脫「殺校」危機。

錦江小學校長葉昌銳昨向本報說，去年校方決定轉辦私立小一後，家長紛紛討論，或表示擔心，他認為學校需讓家長知道，校方有意繼續營辦，「告訴家長，（私立小一級）提供的教育質素不會低於（全）津貼學校」。他強調恢復各級資助後，會繼續加強教學，例如增聘外籍英語教師。