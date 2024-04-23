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教育
2024年4月23日星期二
星笈中文 第128期
港粵締姊妹幼園 首年選50對 校長倡放寬津貼住宿 增教師交流時間
港燈辦環保時裝比賽 舊衣再造延生命
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考試履歷表：人生如戲 盡人事聽天命
文言遷移：桌、凳、椅．傳統的叛離與發展——從几案到桌凳椅
書到用時：浮城阿Q，很高興認出你！——重讀西西的《手卷》
考試履歷表：人生如戲 盡人事聽天命
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【明報專訊】Q：為什麼喜歡戲劇？
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