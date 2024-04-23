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教育

中大調查：呈抑鬱症狀中學生 男佔16%女佔26%

【明報專訊】中文大學健康教育及促進健康中心日前舉辦「健康校園論壇」，中心總監黃至生表示，今年首季的第一階段中學生調查顯示，逾一成半受訪男生及逾兩成半受訪女生呈中度及嚴重抑鬱症狀，性別差異明顯。論壇上多人表示，本港學童的精神健康正響起警號，包括抑鬱或焦慮症狀，需社會各界關注。

屬中度至嚴重程度

身兼中大公共衛生及基層醫療學院教授的黃至生及其團隊，在今年1至3月，以問卷訪問791名中一至中五生，利用現時地區康健中心用作篩查抑鬱症的工具「病人健康狀况問卷-9」，分析中學生的抑鬱症狀，發現16.1%受訪男生及26.1%受訪女生呈中度及嚴重抑鬱症狀，性別差異明顯。團隊現進入調查新階段，將收集更多數據。

專家指健康亮警號 需各界關注

黃至生說，團隊曾在2017年調查小四至中三學生的心理狀况，並作後續分析，稱2017年中學組出現精神狀况的風險因素包括睡眠質素差、健康狀况不佳、自覺學業成績差、父母期望過高或低等；保護因素則是擁有至少兩三名知心朋友、校園生活和家庭生活滿意度高，認為結果反映學校和家庭大大影響孩子精神健康。黃至生續稱，隨社會在新冠疫情後復常，意味需重啟各項校園健康促進工作，洞悉可能損害學童健康的風險。

出席論壇的賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山、衛生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄及健康促進學校諮詢委員會主席龐愛蘭均表示，學童精神健康正響起警號，包括有抑鬱或焦慮症狀、社交壓力和其他健康風險行為，需社會各界關注。

相關字詞﹕精神健康 抑鬱

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