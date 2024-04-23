港粵締姊妹幼園 首年選50對 校長倡放寬津貼住宿 增教師交流時間

根據教育局昨發出的通函，有意參加交流計劃的幼稚園，須於下月3日或之前報名。首年本港和廣東省各有50間幼稚園參與，局方下月將通知獲選的幼稚園，如幼稚園曾因嚴重的管理問題或不當做法而接獲局方書面警告，將不獲考慮。局方亦將視乎情况，逐步擴大學習圈。通函提到去年《施政報告》提出積極推動內地與本港幼稚園教師的專業交流協作，故開展交流計劃，盼在幼兒教育層面加強兩地聯繫。

有到東莞觀摩 遊戲教育勝港

本身為參加幼教計劃的幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲說，相較中小學，幼稚園界少與內地學校結盟，但她任職的幼稚園早已締結內地幼稚園。她曾率幼師到東莞的「姊妹園」觀摩內地的體能、舞蹈活動，以及遊戲教育如「安吉遊戲」，「這些自由活動要很大地方才做到，我們上去取經，希望將遊戲的理念帶回香港」，又稱「這方面內地出色過香港是事實」。

林翠玲稱，現時教育局為幼教計劃下的幼稚園，提供「一筆過教師專業發展津貼」，如幼稚園半日制學生達331人或以上，可獲20萬元，惟津貼不准用於膳食和住宿。她稱其所屬的幼稚園因津貼限制，特意安排即日來回的「姊妹園」交流活動，盼局方放寬津貼用途，「讓我們在當地留久一點，建立的情誼都深厚一點」。

私立幼園交流擴學生層面

不屬幼教計劃、私立思博幼稚園校長蔡麗芳表示，幼稚園與「姊妹園」的交流，一般在於教師層面，但該校以視像通話，讓雙方的幼童交流，「在香港的小朋友教對方唱英文歌，內地幼師幫小朋友拍片，介紹當地採茶葉、炒茶活動」，她認為締結姊妹學校亦是推廣中華文化方式之一。

此外，根據教育局日前提交立法會特別財委會的文件，截至今年3月，932間本地公營及直接資助計劃學校，已締結2816對姊妹學校，較去年同期增467對，升幅19.9%。如本地公營或直資學校與內地學校結為姊妹學校，可獲教育局提供經常津貼，局方在文件稱，今學年每校的津貼額約16.3萬元。