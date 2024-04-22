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教育
2024年4月22日星期一
常識學堂 第301期
公民點對點：防罪CCTV 全港擬裝2000組
公民點對點：電子化時代 泄私隱陷阱處處
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趣學STEAM：什麼是「垃圾」？
趣學STEAM：丟前想想可否回收
新聞解碼：勿摸猴子免染病
偵探M.A.D. 玩耍有壓力
新聞解碼：勿摸猴子免染病
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【明報專訊】金山郊野公園因野猴數量眾多，被戲稱為「馬騮山」。遇見野猴時切勿接觸及餵飼牠們，有市民就曾於金山郊野公園被猴子襲擊受傷後感染病毒。
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