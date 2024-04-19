中大分析求診長者大數據 患糖尿死亡風險較高

中大指出，本港每3名65歲以上的長者便有一人罹患糖尿病，醫學院利用醫管局數據實驗室涵蓋的全港匿名病人資料，分析逾110萬名65歲或以上長者的數據，他們曾於2014年至2018年在公營醫療系統求診，發現患糖尿病者死亡風險高於沒有患病者。

開發預測嚴重低血糖模型 85%精確

醫學院稱，嚴重低血糖是糖尿病患者常見的急性併發症，會增加患者跌倒、罹患心血管疾病和認知障礙症，以及各種原因死亡的風險，研究團隊開發了一套能預測老年糖尿病患者於未來一年出現嚴重低血糖風險的機器學習模型，指精確率高達85%。團隊指此模型能與現有的電子病歷系統結合，可為最高風險的年長患者及早提供干預措施，預防他們出現嚴重低血糖。中大稱研究詳情刊於國際期刊PLOS Medicine及Diabetes Research and Clinical Practice。

中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授楊愛民稱，今次研究反映糖尿病會增加死亡風險，故有必要發展能幫助患者預防糖尿病併發症及改善病情的自我管理措施。領導是次研究的中大醫學院內科及藥物治療學系副教授周怡君表示，團隊開發的模型，有望能結合本地電子病歷系統，以找出高風險出現嚴重低血糖的病人，並及早進行預防措施，例如改用降血糖反應較輕微的糖尿病藥物，或調整胰島素注射的時間和劑量。