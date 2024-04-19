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教育

涉小紅書泄DSE卷 中學助教監考被捕

【明報專訊】警方拘捕一名23歲姓劉女子，指她涉違反《考評局條例》。據悉被捕人是中學助教兼今屆中學文憑試（DSE）監考員，她涉嫌在監考後，上載相關試卷到內地社交媒體「小紅書」的個人帳戶。考評局昨表示正嚴肅跟進，又指初步證據顯示，目前涉網上轉載試題的個案，均在相關科目考試完結後才發生，強調「對DSE的保密工作沒有影響」。

近日網傳有DSE考務人員在網上轉載試卷。據了解，事發於上周四至本周中，正值DSE必修科考試期，被捕人有5個小紅書帳戶，她發布了5份應屆DSE試卷，涉中文、英文和數學科，其中在上周六（13日）英文聆聽考試日，將該科試卷上載小紅書。

警方昨表示，周二（16日）接獲考評局報案，稱有應屆DSE試卷上載到小紅書，灣仔警區重案組周三（17日）拘捕一名本地23歲姓劉女子，稱她是一間本地中學的助教，亦兼任今屆DSE監考員，稱她監考後，涉嫌在小紅書個人帳號上載相關試卷，她獲准保釋，警方指案件仍調查中。

考評局昨表示，正嚴肅跟進個案，又指已提醒各試場的考務人員，如未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登；如證實有考務人員違反保密規定，一律按既定程序嚴肅跟進，若行為涉違法，必定交由執法機構處理。

網傳公社科評卷資料 考評局澄清全屬虛假

另外，近日網上流傳一份聲稱是2024年文憑試公民與社會發展科的評卷參考資料，考評局澄清，指有關資料全屬虛假，「譴責有關人士藉虛假資料混淆視聽，企圖影響文憑試的閱卷工作及公開考試的公平公正。」考評局強調，文憑試的試題和評卷參考等資料均屬公開考試的最高機密，設有嚴格的機制，由擬題、審定、印刷、包裝及分發各程序均嚴格監控，有關程序並按照廉政公署防止貪污處的建議制定及執行。該局指，閱卷員在接受任命時已簽署聲明，承諾必須嚴守考試的機密。

相關字詞﹕監考員 中學文憑試

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