涉小紅書泄DSE卷 中學助教監考被捕

近日網傳有DSE考務人員在網上轉載試卷。據了解，事發於上周四至本周中，正值DSE必修科考試期，被捕人有5個小紅書帳戶，她發布了5份應屆DSE試卷，涉中文、英文和數學科，其中在上周六（13日）英文聆聽考試日，將該科試卷上載小紅書。

警方昨表示，周二（16日）接獲考評局報案，稱有應屆DSE試卷上載到小紅書，灣仔警區重案組周三（17日）拘捕一名本地23歲姓劉女子，稱她是一間本地中學的助教，亦兼任今屆DSE監考員，稱她監考後，涉嫌在小紅書個人帳號上載相關試卷，她獲准保釋，警方指案件仍調查中。

考評局昨表示，正嚴肅跟進個案，又指已提醒各試場的考務人員，如未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登；如證實有考務人員違反保密規定，一律按既定程序嚴肅跟進，若行為涉違法，必定交由執法機構處理。

網傳公社科評卷資料 考評局澄清全屬虛假

另外，近日網上流傳一份聲稱是2024年文憑試公民與社會發展科的評卷參考資料，考評局澄清，指有關資料全屬虛假，「譴責有關人士藉虛假資料混淆視聽，企圖影響文憑試的閱卷工作及公開考試的公平公正。」考評局強調，文憑試的試題和評卷參考等資料均屬公開考試的最高機密，設有嚴格的機制，由擬題、審定、印刷、包裝及分發各程序均嚴格監控，有關程序並按照廉政公署防止貪污處的建議制定及執行。該局指，閱卷員在接受任命時已簽署聲明，承諾必須嚴守考試的機密。