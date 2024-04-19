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教育

教科書平均加價3.16% 加幅4學年新高 教局：尚算溫和

【明報專訊】教育局昨在「適用書目表」更新下學年（2024/25）教科書價格，局方指課本較今學年平均加價約3.16%。比對過往3學年平均加幅介乎1.4%至2.7%，下學年加幅為至少4學年新高。局方表示課本價格升幅「尚算溫和」，又指課本出版社有響應局方呼籲，定價時已盡量克制。有出版社稱，學生人數銳減，課本製作成本亦大增，加上課程和教學內容常有改動，形容業界處境艱難。

教育局昨回覆本報，下學年課本平均加價約3.16%，當中印刷課本價格按年增3.14%，電子課本價格按年升3.44%，又指整體凍價課本則佔約26%。局方稱，參考今年2月「綜合消費物價指數」，較去年同期升2.1%，故課本價格升幅尚算溫和。

出版社：移民潮流失資深編輯

導師出版社社長石國基昨向本報說，業界調整課本價格時「絕對克制」，指受移民潮影響，行內流失大量資深課本編輯，加上學生人數銳減，但出版社製作課本之餘，仍要提供教材等多元配套，現時每本教科書製作的成本增加，形容業界處境艱難。

石國基續稱，業界亦要應付教育局課程改革、教學內容均經常更新，導致課本常有修訂，舉例早前有中史書的中國地圖因沒標示南海「十段線」，未跟隨國家去年最新發布的中國標準地圖，以及圖中標示「釣魚台」而非內地使用的「釣魚島」，被教育局要求更新，「我們（出版社）知道要做（修訂），因為這是國家的事，但課程改得太急，業內又請不到人做」。

教育界議員朱國強昨表示，即使加幅看似溫和，但本地經濟仍正復蘇，相信家長與學生的開學支出增加，會加重他們的負擔。他呼籲學校除非有新科目或涉及課程重大改動，否則校方在擬定書單時，應盡量容許學生用二手書。

朱國強又稱，高中核心科公民與社會發展科有個別課本加幅較高。翻查「適用書目表」，6個出版社推出共7套高中公民科課本，5個出版社課本都加價，加幅介乎3.1%至4.3%，加幅最大是現代教育研究社的《現代公民與社會發展》，由去年每本售198元，加12.1%至每本222元。朱估計因首屆DSE公民科後，坊間將有二手書，「勢必影響新書需求，使出版社傾向調高售價」。

教局：書簿津貼31%學生受惠

教育局表示明白家長關注子女的購書開支，稱政府一直通過「學校書簿津貼計劃」或「綜合社會保障援助計劃」資助有經濟需要的學生；在今學年，約20萬名學生受惠於相關計劃，佔全港中小學生約31%，津貼總額近11億元。

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