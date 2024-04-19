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教育
2024年4月19日星期五
中華小學堂 第025期
教科書平均加價3.16% 加幅4學年新高 教局：尚算溫和
涉小紅書泄DSE卷 中學助教監考被捕
中大分析求診長者大數據 患糖尿死亡風險較高
名家學堂：紫式部：寫作得自由
名家學堂：紫式部的宮中見聞
新書試閱：《人來人往》
文化迷因：搬屋半魔法
有價講：孔子的紳士哲學——君子成人之美，不成人之惡
時事中文：議員上書請願
奇趣中華：古人重禮節
語文小錦囊：劉半農的作揖主義
大笑堂：罰作文？罪不至此
語文小錦囊：劉半農的作揖主義
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【明報專訊】作揖指雙手抱拳，朝對方輕輕彎腰下拜的姿勢，是傳統敬禮的方式之一，以示尊重。中國著名作家劉半農創造一詞「作揖主義」，有禮請走與他意見不合的人。
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