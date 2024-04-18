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教育
2024年4月18日星期四
常識天下 第312期
中小生羅湖法治團 覽法院聽審 了解自由非全無限制 盼激發學生愛國情懷
中大邀9國高中教員訪問
當義工助同齡人 長者孤獨感大降
時事懶人包：2023高溫破紀錄
放眼中國：低空經濟
影視看文化：《特權樂園》的生活日常
活動巡禮：藝術創作窺探內心 助同學紓發情緒壓力
綠色生活：光害
綠色生活：參考答案
中外人物：全球最多人訂閱YouTuber——MrBeast
世界之趣：台灣布袋戲
世界之趣：戲偶演出布袋戲
新聞有常識：投訴與纏擾
你是誰：塗鴉先生畫不停
世界之趣：戲偶演出布袋戲
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【明報專訊】雲林布袋戲館館方人員說，傳統布袋戲是為酬謝神明，並藉故事教化民眾。布袋戲像香港的粵劇，同樣分為5類角色。
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