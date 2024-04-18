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教育

當義工助同齡人 長者孤獨感大降

【明報專訊】教大與城大學者合作於2021至2023年的研究發現，向年長者提供義工服務達半年的長者，孤獨感顯著減少，幸福感和社交支持感顯著提升，心理壓力減輕、抑鬱症狀減少及焦慮水平降低。研究團隊鼓勵同齡互助，讓長者感受關愛。

研究團隊招募375名有意參與義務工作的「50歲至70歲孤獨長者」，隨機分成「義工組」和「對照組」，義工組接受6周培訓後向對照組的長者提供3項介入服務，包括靜觀介入（Mindfulness）、積極行為介入，以及用言語關心長者的「友同行」義工服務。研究發現，義工組比對照組的孤獨感顯著減少，幸福感顯著提升。

接受靜觀積極介入

效果高於噓寒問暖

另外，團隊招募1151名65歲或以上有孤獨感的低收入獨居長者，接受4周共8節的一種介入服務，每節30分鐘。團隊發現，接受靜觀介入和積極行為介入的長者，在6個月後較接受「友同行」的長者呈報更低孤獨感、睡眠品質提高、抑鬱症狀減少，以及焦慮水平降低。

研究由教大社會科學與政策研究學系教授周基利、特殊教育與輔導學系副教授蔣達，以及城大社會及行為科學系楊婉蘭與多地專家合作。團隊稱，透過「長者影響長者」的同齡互助方式，使接受介入的長者感受到關愛，可「多方共贏」。

相關字詞﹕孤獨感 長者

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