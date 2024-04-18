中小生羅湖法治團 覽法院聽審 了解自由非全無限制 盼激發學生愛國情懷

聽講座學「權利附有責任」

「羅湖法治探索之旅」為期一天，行程包括參觀人民檢察院和法院、出席法治講座、觀看現場或直播庭審、參觀當地律師事務所，香港學生會跟當地執法人員、法治人員或內地生交流。學習目標包括認識國家的法治發展，盼學生了解所有的權利和自由非全無限制，享有權利時附有責任。通函指明學習活動以普通話交流。

高小初中各一團 名額30

羅湖之旅分別設高小、初中兩團，分別於7月2及4日出團，各團名額為30名學生及3名隨團教師。教育局稱，參加者回港後須出席學習分享會。

教育局上月起至今介紹5個「薪火相傳平台系列」內地交流團，今年5至7月出發，分別往深圳羅湖、南京、上海及北京（見表）。

北京團將參觀中國人民抗日戰爭紀念館、盧溝橋，認識1937年中日戰爭背景（七七事變），反思抗日戰爭歷史意義。南京團則到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，認識日本侵華歷史，「了解近代列強侵華歷史和國家如何由百年屈辱走向富強之路」。

本學年已資助逾7萬學生

此外，教育局日前回覆立法會特別財委會的文件顯示，局方今學年已資助72,700名學生赴內地交流，涉7880萬元公帑，較上一學年的210萬元增逾36倍。受疫情影響，局方稱內地交流活動在2020/21及2021/22學年停辦，上學年復辦，有600名學生參加。