明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中小生羅湖法治團 覽法院聽審 了解自由非全無限制 盼激發學生愛國情懷

【明報專訊】2017/18學年起，教育局每年提供約10萬個名額資助中小學生赴內地交流。局方自上月起五度向學校發通函，共介紹「薪火相傳平台系列」5個內地交流團路線，最新是前日推出的「羅湖法治探索之旅」，將安排高小和初中生，參觀深圳羅湖區人民檢察院和人民法院、與執法人員交流和聽審，以認識國家法治發展，明白權利和自由非全無限制，盼學生可「激發愛國情懷」。

聽講座學「權利附有責任」

「羅湖法治探索之旅」為期一天，行程包括參觀人民檢察院和法院、出席法治講座、觀看現場或直播庭審、參觀當地律師事務所，香港學生會跟當地執法人員、法治人員或內地生交流。學習目標包括認識國家的法治發展，盼學生了解所有的權利和自由非全無限制，享有權利時附有責任。通函指明學習活動以普通話交流。

高小初中各一團 名額30

羅湖之旅分別設高小、初中兩團，分別於7月2及4日出團，各團名額為30名學生及3名隨團教師。教育局稱，參加者回港後須出席學習分享會。

教育局上月起至今介紹5個「薪火相傳平台系列」內地交流團，今年5至7月出發，分別往深圳羅湖、南京、上海及北京（見表）。

北京團將參觀中國人民抗日戰爭紀念館、盧溝橋，認識1937年中日戰爭背景（七七事變），反思抗日戰爭歷史意義。南京團則到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，認識日本侵華歷史，「了解近代列強侵華歷史和國家如何由百年屈辱走向富強之路」。

本學年已資助逾7萬學生

此外，教育局日前回覆立法會特別財委會的文件顯示，局方今學年已資助72,700名學生赴內地交流，涉7880萬元公帑，較上一學年的210萬元增逾36倍。受疫情影響，局方稱內地交流活動在2020/21及2021/22學年停辦，上學年復辦，有600名學生參加。

上 / 下一篇新聞