教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」

考評局2021年推出公民科「樣本卷」，成為師生過去3年唯一可參考的官方試題。公民科正式試卷昨日出爐，創知中學公民科主任列豪章稱會調整教學策略，暫不再教中四級比較題等高階題型，料「學生完成中學生涯，到大專或大學，再去鍛練和呈現高階思維」。

中華傳道會劉永生中學公民科主任劉健豪表示，不敢單憑首屆試題淺白，判斷下屆同樣簡單，暫會維持現有教學深度，「校內模擬卷需要有一點點難度，讓學生有多一點點危機感；如果出題太淺，也會怕學生可能不溫習」。他又稱，首屆公民科考生中四時尚未有出版社教科書，亦經歷長時間網上學習，考評局或出於「對學生多一個體諒」，擬題較簡單，「聽完今屆考生、教師對這份試卷的評價，估計考評局也會有一點調適」。

試前操卷 補習教師指常規班鮮見

另外，公民科亦改變補習文化。入行補習教通識教育科逾10年、現轉教公民科的教師廖天恩昨向本報說，有別過往通識科全年設常規補習班、讓學生每月就不同課題補習，現時坊間已難見公民科設常規補習班，但現在試前仍會開班「考mock（模擬試）、出卷、操題」，形容是評核為主、教學輔助。

廖天恩續說，過往「追5**」想做狀元或想入大學等的學生均對通識補習有需求，如今公民科只分達標與否，加上考生減少，補習需求變小。她認為雖然網上不乏公民科教材，但補習不會被完全取代，「在香港教育制度下，同學都喜歡被『餵食』或照顧」。