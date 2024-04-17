公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高

8閱讀材料 5屬官方統計文稿

DSE公民科全卷設3題必答的資料回應題，涵蓋中國教育發展與綜合國力的提升、國家安全與資訊素養，以及內地遊學與學生的國民身分認同（見表），8項閱讀資料中有5項均為內地或香港官方統計或文稿。在過往通識科，多考問學生立場或做比較的題目絕迹，例如去年DSE通識卷曾問，考生認為處理即棄塑膠時「徵費」抑或「禁止使用」較適合。

昨日試卷有試題要考生解釋「國民教育活動可如何增加學生對國家的認識」，另有5題多項選擇題，包括判斷佛山、泉州或肇慶是否大灣區城市；《國歌條例》有否指明「國歌可用作公眾場所的背景音樂」；《基本法》解釋權是否屬於立法會等。

任教公民科的北角協同中學副校長黃中偉稱，DSE公民科沒要求考生表達個人立場，「一定要根據題目的預設立場作答」，倘學生答題時稱遊學團無助加強國民身分認同，即使屬真實感受，亦「可能是未必有分數，或者分數會極低」。

教師稱生活化 料四成分數夠達標

中華傳道會劉永生中學公民科主任劉健豪表示，過往通識科立場題較多用作分高下，「究竟學生是能夠多方面論述，抑或只能單方面論述」，但現已毋須再分辨出能力高的考生。他指缺乏基本知識的考生才會不達標，「有讀書的也知道泉州是不關（大灣區）事的」。他認為今屆試題相對簡單、議題生活化，如學生曾到內地考察，「可舉具體例子，例如去過哪間工廠、看過水壩，認識中國科技發展」。創知中學公民科主任列豪章說「考生完全不需表達自己立場」，試卷整體難度不高，不考學生立場態度，對答題技巧要求亦較低，預料取近四成分數已達標。他稱考生在「遊學團」一題需以多角度闡述北上參觀如何有助了解國家文化、經濟等，進而加深對國家的情感，並附具體例子。

全卷共42分，逐條分題計算，有29分（69%）涉國家或國情元素。黃中偉表示，接近三分之二試題與國民身分認同、國家安全、《憲法》等有關，而課程宗旨包括提升學生的國民身分認同，有相關試題「很正常」。

被問到公民科是否要求考生「唱好國家」，公民科教師廖天恩稱並非如此，課程多提「改革」，意味「有改革即有問題」，例如談及中國的外交問題，包括被圍堵。但她稱今屆試題所附資料多來自官方文件，「易有錯覺是較單面」。

考生普遍稱易 有人提早20分鐘離場

全港逾4.5萬人報考首屆DSE公民科，本報記者昨到兩個試場，考生普遍稱試卷簡單，有人提早20分鐘交卷離場。余同學稱早兩日才開始溫習，「純粹求合格」，又認為公民科較多「國家嘢」，通識科就側重「社會嘢」。