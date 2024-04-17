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教育
2024年4月17日星期三
語文同樂 第702期
公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
食樂有味：海鮮
食樂有味：一同尋覓海與鮮
詞中物：無法封存的記憶——讀帕麗夏〈出錯〉
視聽之娛：《但願人長久》︰寫不好悲歡離合，只餘空嘆
時事中文：父母之命 媒妁之言
粵語地雷：「一血各表」——語言忌諱的文化差異
Talk of the town：Encountering wildlife in Hong Kong
Talk of the town：Diverse range of wildlife in Hong Kong
Grammar booster：Accustomed to
Gear up
Talk of the town Answers
Grammar：Still, yet, already
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Grammar Answers
食樂有味：海鮮
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【明報專訊】入校出席飲食講座，文化連起一堆食物，奶茶、蠔餅、蝦餃、壽司……
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公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
食樂有味：海鮮
食樂有味：一同尋覓海與鮮
詞中物：無法封存的記憶——讀帕麗夏〈出錯〉
視聽之娛：《但願人長久》︰寫不好悲歡離合，只餘空嘆
時事中文：父母之命 媒妁之言
粵語地雷：「一血各表」——語言忌諱的文化差異
Talk of the town：Encountering wildlife in Hong Kong
Talk of the town：Diverse range of wildlife in Hong Kong
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公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
食樂有味：一同尋覓海與鮮
詞中物：無法封存的記憶——讀帕麗夏〈出錯〉
視聽之娛：《但願人長久》︰寫不好悲歡離合，只餘空嘆
時事中文：父母之命 媒妁之言
粵語地雷：「一血各表」——語言忌諱的文化差異
Talk of the town：Encountering wildlife in Hong Kong
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