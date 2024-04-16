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教育
2024年4月16日星期二
星笈中文 第127期
八大非本地生4年升兩成 佔學額19.9％ 港大持續破「20％上限」
蔡若蓮回應議員憂殺校：勉強存在 造成傷害
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文本細讀：冰冷而熟悉的異域——安部公房〈詩人的生涯〉
文本細讀：失掉夢魂願望的勞動者
朱sir教寫作：內容結構 評分一致
朱sir教寫作：3．論說題型
文本細讀：冰冷而熟悉的異域——安部公房〈詩人的生涯〉
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【明報專訊】《莊子》有一則寓言，貴為「中央之帝」的「渾沌」原本與大道渾然一體，被鑿七竅（眼、耳、鼻、舌等感官）後就死了。
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