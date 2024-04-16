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教育

學友社：DSE考生壓力自評 連降兩年

【明報專訊】學友社調查發現應屆中學文憑試（DSE）考生壓力減少，受訪考生自評壓力，今年平均分為6.77分（10分滿分），較去年的7.01微跌0.24分，連續兩年下降。學友社學生輔導顧問吳寶城認為，今屆必修科公民與社會發展科只分達標與否，內容較以往通識簡化，料考生更有信心赴考。

學友社每年發問卷調查考生壓力，今年獲107間中學651名中六應屆考生回覆。首屆DSE公民科今日（16日）開考。學友社調查稱，各必修科中公民科壓力最細，考生自評壓力平均4.2分，往年通識科壓力平均分為5.6，兩者相差1.4分。至於較大壓力科目則包括英文和選修科，平均6.8分。

學友社執行總監梁國成稱，考生的三大壓力來源分別是「往後出路」、「溫習或準備時間不足」以及「自我期望」。梁建議考生先全心盡力應對，DSE後再預算個人表現調整升學方案。最普遍紓壓方式中，依次為聽音樂（87.4%）、瀏覽社交媒體（76.9%）和玩電子遊戲（63.6%）。

三成半稱身心疲累

調查期間的兩周內，34.7%考生稱身心疲累，29%學習動力消減，25.2%容易情緒波動。中心社工譚安翹籲考生多留意身心狀態，如失眠及經常情緒低落，可主動與輔導機構及師長傾訴，或致電學友社學生專線2503 3399。

相關字詞﹕公民科 壓力 考生

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