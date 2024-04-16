蔡若蓮回應議員憂殺校：勉強存在 造成傷害

議員倡最多開4班小一

教育局日前推算小一適齡人口，2029年跌至3.15萬人，5年少1.81萬人，跌幅逾三成半；適齡讀中一的人口則跌至5.43萬人，5年間跌幅為兩成。教育界議員朱國強昨在會上表示，大量中小學停辦將嚴重影響學界多元，「大部分照顧弱勢學生的學校將不存在」，籲教育局考慮要求5班小一的小學最多開4班，並要求直資小學看齊官津實施小班教學，共渡時艱。

蔡若蓮回應時重申，學童人口下降屬結構性而非過渡，學校具一定規模有助學生群育發展，學科選擇、教師團隊完整等均對教學質素很重要，局方須考慮對學生最好的做法及學校辦學質素。她稱，學校數與教育質素並沒直接關係。

另有多名議員關注，患精神病的中小學生過去5年增逾兩倍，由2018/19學年600人升至上學年的1980人。蔡若蓮說，近年社會對精神健康的認知增多、意識提高，相關調查對精神病的定義擴闊，加上新冠疫情為學生帶來各種壓力，所以相關數字有所增加。