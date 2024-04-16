八大非本地生4年升兩成 佔學額19.9％ 港大持續破「20％上限」

2024/25起上限增至40%

八大每年有1.5萬個一年級學士學額，並額外讓非本地生入讀，但人數不應超越核准公帑資助學士學額總數的兩成，去年《施政報告》將限額鬆綁，讓八大2024/25學年起，限額倍增至40%。

根據教育局上周向特別財委會提交的數據，今學年3間資助大學的非本地生佔比超出「20%限額」，包括香港大學。港大5年來，非本地學士生人數冠絕各院校及均超越限額，今學年有3728人，佔26.8%（見表）。另外，科大和理大亦超越限額，非本地生佔比分別有23.7%和22.3%。

自資院校方面，取錄來自內地的自資學士生人數亦呈升勢。教育局呈交予特別財委會的數據，反映今學年22間自資院校共取錄4118名來自內地的自資學士生，較兩年前（2021/22學年）的3197人，增921人，升近三成（28.8%）。

嶺大今年取錄自資學士 3/4內地人

今學年嶺南大學取錄446名來自內地的自資學士生，本地生則141人，其他非本地生一人，內地生佔比逾七成半（75.9%），較上學年佔比83.7%回落，屬比率最高的院校。

取錄內地生次多的為香港珠海學院，今學年108名內地自資學士生，本地生136人，其他非本地生一人，內地生佔比44.1%，較去年30.2%增逾10百分點。

嶺大：學生稱可做香港人「幾吸引」

嶺南大學副校長莫家豪昨說，內地生多考慮香港或新加坡等「教育樞紐」升學，因兩地課程國際排名高，又指本港政府近年放寬讓非本地畢業生留港工作，加上國內經濟近來轉疲，他又說，曾面試接見內地申請人時，有學生表示來港讀書再住滿7年可申請做香港永久居民，「幾吸引」。