明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

八大非本地生4年升兩成 佔學額19.9％ 港大持續破「20％上限」

【明報專訊】今年9月新學年起，8間資助大學收非本地生的限額將翻倍，提高至「40%限額」。教育局最新數據反映八大今學年共收14,756名非本地學士生，佔學額近兩成（19.9%），4年間增2507人，升幅兩成。當中港大非本地學士生人數近5年持續超出「20%限額」，今學年收3728人，達26.8%。

2024/25起上限增至40%

八大每年有1.5萬個一年級學士學額，並額外讓非本地生入讀，但人數不應超越核准公帑資助學士學額總數的兩成，去年《施政報告》將限額鬆綁，讓八大2024/25學年起，限額倍增至40%。

根據教育局上周向特別財委會提交的數據，今學年3間資助大學的非本地生佔比超出「20%限額」，包括香港大學。港大5年來，非本地學士生人數冠絕各院校及均超越限額，今學年有3728人，佔26.8%（見表）。另外，科大和理大亦超越限額，非本地生佔比分別有23.7%和22.3%。

自資院校方面，取錄來自內地的自資學士生人數亦呈升勢。教育局呈交予特別財委會的數據，反映今學年22間自資院校共取錄4118名來自內地的自資學士生，較兩年前（2021/22學年）的3197人，增921人，升近三成（28.8%）。

嶺大今年取錄自資學士 3/4內地人

今學年嶺南大學取錄446名來自內地的自資學士生，本地生則141人，其他非本地生一人，內地生佔比逾七成半（75.9%），較上學年佔比83.7%回落，屬比率最高的院校。

取錄內地生次多的為香港珠海學院，今學年108名內地自資學士生，本地生136人，其他非本地生一人，內地生佔比44.1%，較去年30.2%增逾10百分點。

嶺大：學生稱可做香港人「幾吸引」

嶺南大學副校長莫家豪昨說，內地生多考慮香港或新加坡等「教育樞紐」升學，因兩地課程國際排名高，又指本港政府近年放寬讓非本地畢業生留港工作，加上國內經濟近來轉疲，他又說，曾面試接見內地申請人時，有學生表示來港讀書再住滿7年可申請做香港永久居民，「幾吸引」。

上 / 下一篇新聞