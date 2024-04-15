「一兩成時間」留公民科 考生：憂標準難拿揑

翻閱通識卷 「可參考的少」

公民科首屆DSE共4.5萬人報考。考生嘉軒自言作為首屆公民科考生，心情難免忐忑，「溫書時有少許擔心，不確定這科的出卷模式」，雖有一份官方的公民科樣本卷，「但可參考的東西較少」，一直想有更多溫習資源、更清晰的指引，「大家都希望合格，但沒有明確的（合格）分數線，所以只好盡全力溫，確保自己有最大機會過到關」。

嘉軒認為，歷屆通識科試卷仍有參考價值，操卷時會翻閱通識試題和評分準則，「即使教學內容不一樣，但試題寫法或鋪排形式，仍在公民科可見」，他舉例兩科都考核考生代入角色的能力，「例如公民科樣本卷問及，世衛在控制傳染病方面有何角色」。

只分達標否 中英「更重要」

嘉軒也有自己的溫習策略，他只投放一兩成溫習時間在公民科，「讀這科不用追5**，輕鬆少少，但也有緊張感。不得不承認，相對而言，中英文科佔分比例更重要」。他開考前受訪提到日花約七八小時溫習，早上8時許就埋首書桌，應付各必修科及中史、世界歷史和經濟3個選修科。高中苦讀3年，嘉軒希望考進中大讀社會科學，冀廣泛涉獵不同知識後，再鑽研專業範疇。

與嘉軒同校的應屆考生釺雅說，公民科鼓勵學生了解世界正發生什麼事，也教她多留意時事。不過她覺得公民科學習範圍闊，「三大主題，難些找到重點」，溫習策略則是按老師提供的「雞精」筆記，背熟香港行政機關、《港區國安法》4類罪行等硬知識。

二人就讀的聖士提反堂中學校長麥偉麟鼓勵學生放鬆心情，盡力發揮，「大家都第一次考這科」，公民科只分達標與否，料考生壓力較細。

下學年北上考察支出

教局預算增四成

另外，公民科學生須北上考察，教育局全額資助。該局上周回覆立法會特別財委會的文件顯示，預計下學年（2024/25）斥資1.16億元資助4.76萬名公民科學生到內地考察，對比本學年動用8260萬元資助5.23萬名學生，支出增加四成。至於上學年，局方用2990萬元資助4.33萬名高中生考察。局方稱下學年將發掘更多合適參訪點，提升學生的國民身分認同。

明報記者 鄧佾文