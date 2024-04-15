適齡小一生料5年減36% 灣仔餘300 油尖旺「重災」 津小議會倡降開班線

18區唯離島稍增

根據教育局向立法會提供的推算數據，5年後小一及中一的學齡人口均呈跌勢（見表）。居港的6歲學齡人口將由今年4.96萬跌至2029年3.15萬，5年間減少18,100，即36.5%；跌幅最大是油尖旺區，5年後餘600名適齡小一生，減少七成。對比5年前後，18區唯一增加的是離島，由1700人微增至1800人。

中一生同期料減兩成

中學方面，居港12歲學齡人口今年有6.83萬，5年後將減逾萬人，降至5.43萬，跌幅20.5%；「重災區」同為油尖旺區，5年後餘1800名適齡中一生，減幅四成。18區唯一增加的是北區，由2900人增至3200人。

有校長料二線校危機較大

津貼小學議會主席蘇炳輝說，學界對跌幅感震驚，以灣仔為例，預計由今年900人減至5年後的300人，意味同時縮減三分之一班別。他建議教育局推行「可加可減」的開班線機制，在現時人口減少時，小學「開班線」應由25人減至20人（即倘收生多於20人，多出的學童可撥作開另一班），將來人口回升，可增至30人，助學界彈性應對學生人口改變。

有不願具名的資深小學校長表示，新冠疫情以至「後疫情」階段，出生率進一步減少，加上不少年輕人猶豫是否移民，均影響學生人口減少，認為最新數據顯示學生人口「斷崖式」減少，料被視為「二線的學校」較有危機感，舉例相關學校在近年縮班殺校潮中倖免，惟幾年後或受波及，開始縮班。

該校長同意開班線應下降，藉此改善師生比，預留足夠人手照顧學生精神健康以至特殊教育需要（SEN）和非華語學生。