適齡小一生料5年減36% 灣仔餘300 油尖旺「重災」 津小議會倡降開班線

【明報專訊】教育局近年指學生人口出現「結構性下跌」。局方向立法會特別財委會提交最新數據，推算未來5年中小學學齡人口。當中適齡讀小一的人口由今年4.96萬人，跌至2029年3.15萬人，跌幅逾三成半；適齡讀中一的人口則由今年6.83萬人，減至2029年5.43萬人，跌幅兩成。中小學均以油尖旺區為「重災區」。津小議會建議降低開班線，以助彈性應對人口變化。有小學校長料學界持續受縮班殺校潮影響，將波及近年未曾縮班的學校，形容學生「斷崖式」減少。
18區唯離島稍增
根據教育局向立法會提供的推算數據，5年後小一及中一的學齡人口均呈跌勢（見表）。居港的6歲學齡人口將由今年4.96萬跌至2029年3.15萬，5年間減少18,100，即36.5%；跌幅最大是油尖旺區，5年後餘600名適齡小一生，減少七成。對比5年前後，18區唯一增加的是離島，由1700人微增至1800人。
中一生同期料減兩成
中學方面，居港12歲學齡人口今年有6.83萬，5年後將減逾萬人，降至5.43萬，跌幅20.5%；「重災區」同為油尖旺區，5年後餘1800名適齡中一生，減幅四成。18區唯一增加的是北區，由2900人增至3200人。
有校長料二線校危機較大
津貼小學議會主席蘇炳輝說，學界對跌幅感震驚，以灣仔為例，預計由今年900人減至5年後的300人，意味同時縮減三分之一班別。他建議教育局推行「可加可減」的開班線機制，在現時人口減少時，小學「開班線」應由25人減至20人（即倘收生多於20人，多出的學童可撥作開另一班），將來人口回升，可增至30人，助學界彈性應對學生人口改變。
有不願具名的資深小學校長表示，新冠疫情以至「後疫情」階段，出生率進一步減少，加上不少年輕人猶豫是否移民，均影響學生人口減少，認為最新數據顯示學生人口「斷崖式」減少，料被視為「二線的學校」較有危機感，舉例相關學校在近年縮班殺校潮中倖免，惟幾年後或受波及，開始縮班。
該校長同意開班線應下降，藉此改善師生比，預留足夠人手照顧學生精神健康以至特殊教育需要（SEN）和非華語學生。