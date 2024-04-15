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教育
2024年4月15日星期一
智學公民 第087期
適齡小一生料5年減36% 灣仔餘300 油尖旺「重災」 津小議會倡降開班線
「一兩成時間」留公民科 考生：憂標準難拿揑
公民考察：浙江嘉興 金庸故里
你識唔識：連串盛事吸旅客
2023/24學年時事基本法問答比賽
拆題攻略：常見題型分析
解讀關鍵詞：孝親（Filial piety）
英譯概念：Wetland
公民挑戰題
趣學STEAM：踢毽百下靠練習
趣學STEAM：踢毽需耐性堅持
科學家的故事：新材料太陽能電池
公民考察：浙江嘉興 金庸故里
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【明報專訊】2024年是著名武俠小說家、《明報》創辦人金庸誕辰100周年。除香港舉辦金庸展覽外，金庸故鄉浙江省嘉興市亦舉辦紀念展。
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