都大校長林群聲續任 下年4月生效

都會大學昨日表示，校董會於去年12月成立校長續任委員會，開展籌備工作，包括諮詢校董會、教職員、學生代表、香港都會大學基金顧問委員會及都會大學校友會代表等持份者；委員會整理持份者意見後，向校董會提出建議，校董會昨日通過續任安排。

都大校董會主席黃天祥稱，林群聲任內帶領大學「完成大學重新命名的重任」，亦讓都大成功爭取進駐「深圳虛擬大學園」，認為林積極推動兩地教育及科研的合作。黃天祥續稱，都大最近獲教育局批准為本港首間應用科學大學，「充分肯定大學的獨特定位」，相信為學界及社會帶來正面影響。

林：為灣區培育人才

貢獻香港及國家

林群聲表示，衷心感謝校董會的認同和支持，會與都大成員攜手，一如既往為學生提供切合社會需要及靈活創新的專業教育，「為本港以至大灣區培育優秀人才，貢獻香港及國家」。

林群聲本身專注的學術研究範疇包括環境化學、生態毒理學及環境風險評估。加入都大前，林1994年起曾在城大擔任其他職務，包括署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任。