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教育

科大誤棄試卷 數學系百人重考

【明報專訊】科大數學系日前向學生發電郵指因「運送過程問題」，有清潔工錯誤取走和棄置學生試卷，試卷只批改好部分題目，校方安排受影響學生重考其中一題，形容學生今次是不幸地受影響。科大昨回覆稱知悉事件，證實因人為失誤遺失部分答卷，為公平起見，安排受影響學生補考。

科大指清潔工誤取

將訂程序防止再犯

本報查詢如何跟進教員存放試卷的安排，科大稱會就保管和處理試卷等程序制訂方案，防止同類事件再發生。

科大編委會日前在instagram發帖稱，數學系周二發電郵通知修讀MATH1014課程L5班的學生，他們的期中試（Mid-term）試卷，被清潔工錯誤取走棄置，受影響學生有132人。由於校方只批改好試卷的部分題目，尚有一題未完成批改，遂安排學生周三（10日）晚上補考。

據本報取得的電郵，科大數學系稱「運送過程問題」，有清潔工取走一箱試卷，形容學生是不幸地受影響（unfortunately affected）。數學系安排受影響學生周三晚用半個小時補考，只要求他們作答一條特別設計的試題，稱題目的難度會維持原有程度，又說如學生未能出席補考，其原本作答的試卷可獲調整分數，即其試卷作答的第13條，可由原本佔分20%增至38%。

科大編委會引述有學生說，涉事課程是不少學生的必修科目，「影響不可說不大」，又指有受影響學生認為安排「麻煩棘手」，嘆無奈之下要倉卒重新準備應試，又有學生指影響不大，形容「橫掂都唔識」。

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